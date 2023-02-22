Власть 22 февраля 2023, 17:51 Главе МВД ДНР присвоили звание генерал-полковника Путин присвоил главе МВД ДНР Дикому звание генерал-полковника полиции

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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Донецкой Народной Республики Алексею Дикому. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ датирован 21 февраля. Также новые звания получили замглавы МВД ДНР Николай Крюченко, Игорь Мельников, Дмитрий Тареев и Александр Шептура. Они стали генерал-майорами полиции. Это звание глава государства присвоил главе полиции Донецка Василию Горячеву и командующему внутренними войсками республики Олегу Макарченко.

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В пятницу, 17 февраля, стало известно, что командиры Восточного и Западного военных округов Рустам Мурадов и Евгений Никифоров стали генерал-полковниками. Указ также подписал российский лидер.

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Изменения произошли также в Центральном военном округе. Там на посту Александра Лапина сменил Андрей Мордвичев. В январе глава российского Минобороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации. Им стал генерал армии Валерий Герасимов.