«Главclub» пригрозили оштрафовать на 1 млн рублей

Московскому заведению «Главclub» в Москве грозит штраф до миллиона рублей за нарушения масочного режима на концерте группы «Кровосток», состоявшемся 19 декабря. В ходе проведения проверки выяснилось, что примерно половина посетителей не соблюдала нормы дистанцирования.

Об этом ТАСС рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима [у] 50% посетителей концерта. Также были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования», — сообщил Поповский.

По его словам, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности.

«Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до одного миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда», — заключил Поповский.

В первой декаде декабря Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium до решения суда после концерта группы «Кипелов». Выступление состоялось с нарушением санитарных норм.