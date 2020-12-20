«Главclub» пригрозили оштрафовать на 1 млн рублей
Об этом ТАСС рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
«В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима [у] 50% посетителей концерта. Также были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования», — сообщил Поповский.
По его словам, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности.
«Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до одного миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда», — заключил Поповский.
В первой декаде декабря Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium до решения суда после концерта группы «Кипелов». Выступление состоялось с нарушением санитарных норм.