Главам Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения досталось на встрече с Мишустиным

Критика в отношении четырех российских министерств на встречах депутатов с Михаилом Мишустиным до одобрения его назначения премьер-министром РФ исходила от «Единой России». У депутатов возникли претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

О высказанных замечаниях рассказал руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов, слова которого привел Telegram-канал «Подъем».

«В ходе общения <…> действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств», — заметил Неверов.

Накануне советник спикера ГД РФ Анастасия Кашеварова заметила, что на встречах с Мишустиным больше всего депутаты как раз критиковали указанные министерства и их глав.

Она не стала уточнять, чем именно оказались недовольны парламентарии. Представители каких фракций выразили свое недовольство, тоже не сообщалось.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра в Госдуме поддержали 16 января. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность.

Говоря о главных задачах правительства, Мишустин назвал приоритетными повышение доходов россиян, смягчение контроля над бизнесом и улучшение делового климата.