Глава Забайкалья не дождался последней маршрутки на остановке

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов лично проверил работу маршрутки №35 в Чите. Он приехал на конечную остановку и не смог дождаться автобуса.

На работу маршруток пожаловалась школьница Эвелина во время «Прямого разговора». Она рассказала, что каждое утро мерзнет на остановке, пока ждет автобус. Маршрутка может не приезжать полчаса. Осипов в Instagram выложил видео, подтверждающее слова подростка.

«Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35-го маршрута. Прождал до 22:00 — и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же», — сказал губернатор.

На остановку общественного транспорта Осипов приехал с руководителем администрации Читы Александром Сапожниковым. Он обратился к нему с поручением применить имеющиеся полномочия к владельцам маршрута.

Губернатор отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21:00. Он находился там до 22:00 и не смог дождаться маршрутку.