Власть 14 марта 2024, 16:40 Глава Владивостока Шестаков отчитался о проведении модернизации в учреждениях культуры в рамках нацпроекта

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В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» власти Владивостока провели модернизацию в некоторых учреждениях и домах культуры. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

По данным RT, в детской школе искусств № 1 имени Прокофьева создали виртуальный концертный зал, а в детскую художественную школу № 3 завезли новые компьютеры, графические планшеты и принтер.

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Как рассказал глава города Константин Шестаков, городские библиотеки оснастили компьютерной техникой, оборудованием для работы с виртуальной и дополненной реальностью, проекторами и 3D-принтерами.