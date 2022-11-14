Власть 14 ноября 2022, 23:49 Глава ВГА Акимовки лично опроверг фейки о своей гибели Глава ВГА Акимовки Зубарев назвал новость о своей гибели фейком украинских СМИ Telegram-канал Максима Зубарева / Публичное достояние

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Глава военно-гражданской администрации города Акимовка Запорожской области Максим Зубарев в Telegram-канале опроверг новости о своей гибели. Информация появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах.

«Дорогие запорожцы, друзья, спешу всех заверить, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковую новость о моей гибели. Это неправда. Работаю на благо Мелитопольского района и своей любимой Акимовки», — заявил Зубарев в видеообращении.

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В проукраинских Telegram-каналах появилась информация, что с площади Победы в Мелитополе пропал российский флаг. Власти Украины сделали вывод, что Вооруженные силы России собираются оставить город, который сейчас является столицей Запорожской области.

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Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов пояснил, что триколор снимали для технического обслуживания и ремонта флагштока.