Глава Ульяновска объявил об отставке

Глава Ульяновска Сергей Панчин заявил, что хочет уйти в отставку. Он объяснил, что оставляет свой пост по состоянию здоровья. 67-летний политик подчеркнул, что это решение далось ему с трудом.

Об этом сообщило издание 73online.

Я ухожу по состоянию здоровья, у него (губернатора Сергея Морозова — прим. ред) вопросов не было. Наши отношения были и остались очень добрыми Сергей Панчин.

Панчин отметил, что перенес девять операций. После своей отставки он готов исполнять роль консультанта, если его попросят. Политик отметил, что считает свою работу честной и добросовестной.

После его отставки исполнять обязанности главы города станет первый заместитель Панчина Владислав Игонин.

Сергей Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. В сентябре того же года он стал депутатом, а в октябре — мэром города. В 2018 году он перестал занимать эту должность. Политик сложил с себя полномочия после того, как в марте депутаты приняли решение перестать разделять должности мэра и главы администрации Ульяновска. Эти изменения могли вступить в силу либо по истечении срока полномочий городской думы в 2020 году, либо из-за отставки действующего мэра. Власти города выбрали второй вариант. В мае 2018 года Панчин занял пост главы Ульяновска.