Глава Тувы отправит правительство в отставку

День рождения в тайге. Почему Владимир Путин выбирает для отдыха Туву Подробнее

По словам главы республики, он намерен придерживаться сложившейся традиции, когда исполнительная власть обновляется вместе с избранием нового Верховного Хурала (парламента).

Указ об отставке Кара-оол подпишет в течение рабочей недели. После начала действия документа все члены правительства будут работать на должностях исполняющих обязанности. Это продлится до тех пор, пока на освободившиеся посты не назначат новых чиновников.

Кандидатов должна предложить главе республики кадровая служба аппарата правительства. Затем Кара-оол согласует список с парламентом.

«Шолбан Кара-оол отметил, что радикальных изменений в составе правительства не произойдет, хотя некоторые перестановки ожидаются». — сказано в сообщении.

Действующее правительство было сформировано в республике в 2016 году, когда главой Тувы стал Шолбан Кара-оол.

Выборы в республиканский парламент прошли 8 сентября 2019 года. Местные жители выбрали 32 депутатов, которые избирались по партийным спискам и одномандатным округам.