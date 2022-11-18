Власть 18 ноября 2022, 00:49 Памфилова призвала к жесткости по отношению к предателям Глава ЦИК Памфилова: нужно быть жестким с теми, кто пытается развалить страну

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении людей, которые предали свою страну. Ее слова процитировал белорусский телеканал ОНТ.

Памфилова вспомнила велики мыслителей, призывавших бороться не только с внешними врагами, но и предателями внутри страны.

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«С теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким», — так она ответила на вопрос о возможных мерах в отношении иноагентов.

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Глава ЦИК полагает, что у россиян обострилось чувство справедливости и гражданского долга. Многие имеют категоричную позицию в отношении людей, которые пытаются повлиять на ситуацию в государстве.

По мнению Памфиловой, сейчас идеологические споры отошли на второй план. Встал вопрос сберечь и сохранить Россию, позаботиться о ее дальнейшем развитии. И если западные страны считают Россию своим врагом, то не за чем «им улыбаться», подытожила она.