Власть 16 декабря 2022, 21:18 Глава ЦБ Набиуллина заявила о прибыльности большинства российских банков

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Большая часть банков в России достигла прибыльности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя российского ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Она отметила, что подводить итоги года пока рано, уточнил RT.

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«Но могу сказать, что банковский сектор сократил убытки по сравнению с тем, что было на середину лета, и большинство банков вышло на прибыльность», — подчеркнула Набиуллина.

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Также она добавила, что следующий год должен быть прибыльным.