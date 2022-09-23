Частичная мобилизация в России: кого не призовут на службу, кто пойдет в первую очередь | 360°

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Глава ЦБ Набиуллина рассказала, кого не призовут в рамках частичной мобилизации

Глава ЦБ Набиуллина: частичная мобилизация не коснется ряда сотрудников финорганизаций

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Сотрудники критически важных направлений финансовых организаций страны не отправятся на службу в рамках частичной мобилизации, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. По ее словам, они останутся на своих рабочих местах, сообщил РБК.

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы <…> люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты», — рассказала Набиуллина.

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Глава Центробанка отметила: этих сотрудников не мобилизуют, чтобы россияне и экономика страны «получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами».

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Отсрочку от частичной мобилизации получат ИТ-специалисты и журналисты, рассказали в Минцифры. Чтобы их не призвали на службу, сотрудники должны иметь высшее профильное образование, а также трудиться полный рабочий день.

Утром в среду президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По словам главы государства, призыву подлежат в первую очередь те, кто уже отслужил и находится в запасе, а также имеет определенные военно-учетные специальности.

ЦБ РФ

Частичная мобилизация в РФ

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