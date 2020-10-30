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    30 октября 2020, 13:16

    Глава Тамбова Наталия Макаревич заявила об уходе в отставку

    Полина Петрова

    Глава Тамбова Наталия Макаревич заявила об уходе в отставку. Теперь обязанности мэра города будет исполнять Максим Косенков, информирует ТАСС.
    Глава Тамбова Наталия Макаревич заявила об уходе в отставку

    Уточняется, что Макаревич написала заявление о досрочном сложении полномочий со 2 ноября нынешнего года. Депутаты области в рамках очередного заседания примут решение по ее заявлению, пишет «ФедералПресс».

    Макаревич заняла пост главы Тамбова в начале осени минувшего года. Ранее она была руководителем регионального управления промышленности. На посту мэра государственный деятель сменила Сергея Чеботарева. Он тоже досрочно сложил с себя полномочия спустя год.