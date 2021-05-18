Глава СВР заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией, а не пытается развивать диалог. Такая политика недальновидна. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Его слова процитировало РИА «Новости». Нарышкин подчеркнул, что Великобритания не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, которые произошли во время выборов президента США. Речь идет про решение соцсетей «выкинуть» действующего на тот момент президента Америки Дональда Трампа. Лондон поступает так из-за «евроатлантической солидарности».

«Ну, где свобода слова? Где демократия? Почему вы этим не возмущаетесь, скажите мне, пожалуйста. А я знаю, почему: это все одиозная евроатлантическая солидарность», — отметил Нарышкин.

Он добавил, что его слова не говорят о позитивном отношении к Трампу — однако такое поведение в адрес высшего должностного лица создает ощущение нарушения фундаментальных принципов демократии.

Нарышкин отметил, что Россия считает решение Британии пойти на открытую конфронтацию «печальным». Он добавил, что Москва не может найти рационального объяснения такому поведению Лондона. При этом уход от взаимных бездоказательных обвинений помог бы наладить отношения между странами.