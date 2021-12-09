Глава СПЧ выступил за выдачу QR-кодов людям с высоким титром антител

Глава СПЧ Валерий Фадеев во время заседания с Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды переболевшим ковидом. Он задался вопросом, нужна ли прививка тем, у кого после болезни сохраняется высокий титр антител.

«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», — сказал Фадеев на встрече членов СПЧ с Путиным.

Фадеев отметил, что миллионы людей, которые имеют антитела, не попали в список официально переболевших и не могут получить QR-код. Например, его друг переболел COVID-19 год назад, но до сих пор титр антител у него остается на высоком уровне. Фадеев задался вопросом, нужна ли его другу прививка.

Глава СПЧ также предложил предусмотреть посещение рабочих мест с отрицательным ПЦР-тестом, а для этого нужно усилить систему оперативного и, по его мнению, бесплатного тестирования. При этом необходимо сделать доступным возможность получить бумажную справку о перенесенной болезни.