Глава СПЧ призвал проверить анатомическую выставку Body Worlds на ВДНХ

Открывшаяся в Москве выставка «Мир тела» (Body Worlds) немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса нарушает российский закон, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он призвал дать мероприятию правовую оценку.

Выставка открылась 12 марта на ВДНХ. Экспозиция состоит из специально обработанных человеческих тел. Люди завещали свои останки специально для этого проекта, говорил Хагенс.

«На мой взгляд, это очень некрасивая история. На искусство и научно-просветительскую деятельность, о которой говорят организаторы, не похоже», — заявил Фадеев, слова которого приводятся на сайте СПЧ.

Глава совета сообщил, что организатор выставки ООО «Ротекс» указал в ЕГРЮЛ основной деятельностью проведение выставок. Однако среди разрешенных видов деятельности не указаны мероприятия в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг.

Это может противоречить российскому закону, по которому телу непогребенных людей могут использоваться только в медицинских, научных и учебных целях.

Также Фадеев считает, что выставка нарушает федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Поскольку, по данным общественников, на которых он ссылается, на нее пускают с 12 лет.

«И там специально продают семейные билеты со скидкой», — заявил Фадеев.