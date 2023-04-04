Власть 04 апреля 2023, 15:16 Глава СПЧ предложил отказаться от «Википедии» из-за ее политизированности Глава СПЧ Фадеев предложил отказаться от «Википедии» из-за ее политизированности Unsplash

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«Википедия» имеет множество политических и исторических искажений, поэтому надо создать альтернативу ей, а саму сетевую энциклопедию следует закрыть. Такое мнение высказал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, сообщило РИА «Новости».

«Мое мнение относительно „Википедии“ — ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории», — сказал он.

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При этом, по его словам, простые вещи там легко смотреть. Сейчас сложилась такая ситуация, что альтернативы для «Википедии» у россиян нет, но ее нужно создать.

Фадеев уточнил, что не призывает закрывать энциклопедию прямо сейчас. Однако двигаться в этом направлении нужно.