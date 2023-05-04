Власть 04 мая 2023, 10:48 Глава Сосьвы подал в отставку после разрушительного апрельского пожара с двумя жертвами Глава уральского поселка Сосьва ушел в отставку РИА «Новости»

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Глава поселка Сосьва Свердловской области Геннадий Макаров подал в отставку по собственному желанию, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на департамент информационной политики региона. Макаров решил сложить полномочия досрочно.

«Насколько нам известно, Геннадий Николаевич подал заявление о досрочном сложении полномочий», — рассказали изданию в департаменте.

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Дума Сосьвинского городского округа должна рассмотреть заявление на внеочередном заседании. По данным «Уралинформбюро», мероприятие наметили на 5 мая.

Геннадий Макаров стал главой администрации Сосьвинского городского округа в 2014 году. Через три года его избрали главой муниципалитета.

Вероятно, отставка связана с недавним пожаром в Сосьве, в результате которого сгорели более 100 домов и 600 человек остались без жилья. Двое погибли. По факту происшествия возбудили четыре уголовных дела. Арестовали специалиста по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа и управляющего местной пилорамой. По предварительным данным, именно с территории лесоперерабатывающего предприятия мог начаться разрушительный пожар.