Власть 08 марта 2023, 00:16 Глава СК провел совещание по вопросам работы со СМИ и общественностью Глава СК Бастрыкин заявил о важности оперативного взаимодействия с жителями Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное взаимодействию следственных органов с общественностью и СМИ. Глава ведомства потребовал исключить волокиту и формализм при рассмотрении обращений россиян.

«Лучший закон — закон совести», — обратился к присутствующим Александр Бастрыкин.

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Глава СК России напомнил о значимости деятельности по мониторингу СМИ. По его словам, в первую очередь необходимо обращать внимание на материалы о преступлениях, совершенных в отношении детей. Бастрыкин призвал также брать на особый контроль сообщения о жилищных проблемах россиян, о нарушениях в сфере обеспечения лекарствами, об ущемлении прав социально незащищенных категорий населения, а также о проблемах участников долевого строительства.

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Александр Бастрыкин заслушал выступления старших помощников руководителей региональных отделений СК. Глава ведомства с положительной стороны отметил работу следователей Московской области и ряда других субъектов. Он обратил внимание на информационную открытость подмосковного главка перед журналистами и общественностью, а также отметил мониторинг и быструю реакцию.

Ранее Бастрыкин провел совещание в Херсонской области. Там ему доложили, что сформированные СК поисковые отряды обнаружили в зоне проведения СВО более 20 стихийных захоронений.