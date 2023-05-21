Власть 21 мая 2023, 02:06 Глава Севастополя рассказал, при каких условиях в город приедет глава ГУР Украины Глава Севастополя Развожаев: глава ГУР Украины Буданов приедет в город только на трибунал Shutterstock.com

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только на военный трибунал над преступниками, если он пройдет в городе. Такое заявление в Telegram-канале сделал губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на заявление главы украинской разведки об уничтожении крымчан.

«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив, и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев.

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Губернатор отметил, что такие слова, возможно, откроют глаза тем, кто в «нейтралитете» и не поддерживает СВО. Также Развожаев добавил, что любой человек, знающий историю Севастополя, должен понимать, что «уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда».

Ранее глава ГУР Украины заявил, что в Крыму живут «видоизмененные люди», которые подлежат «уничтожению».