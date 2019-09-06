Глава Севастополя пресек покупку туалетов по 4,5 миллиона рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отменил закупку севастопольского госбюджетного учреждения «Парки и скверы» десяти биотуалетов по 4,5 миллиона рублей за единицу.

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Как сообщило РИА «Новости», Развозжаев сравнил их стоимость с космическими кораблями.

Согласно данным с сайта госзакупок, модули должны были быть четырехмодульными, с независимыми ходами и автономными. Общая стоимость закупки превышала 43 миллиона рублей.

«Меня, честно говоря, редко можно чем-то удивить. Но этот „креатив“ сотрудников департамента горхозяйства даже меня поразил. Возникло даже подозрение — не трансформируются ли в случае необходимости эти туалеты в космические корабли? Но выяснилось, что нет», — сказал Развожаев.

Он признал, что Севастополь, в котором многие районы лишены канализации, в общественных туалетах нуждается. Но надо соблюдать соразмерность и первоочередность мер.

«Да, люди пишут, что мало общественных туалетов, но все должно быть соразмерно здравому смыслу. Без Wi-Fi и USB-подзарядок мы можем обойтись, а без канализации нормальной нельзя. Поручил вице-губернатору Владимиру Базарову вопросы закупок департамента городского хозяйства взять под личный контроль», — сказал Развожаев.

Как сообщило издание «КрымPress» со ссылкой на пресс-службы администрации, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя посетовал, что полуостров прославился на всю страну. Он напомнил, что недавно ОНФ не позволил одному из ГУПов купить автомобиль за шесть миллионов рублей.

Развозжаев подчеркнул, что такого допускаться не будет.