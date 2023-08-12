Власть 12 августа 2023, 22:19 Глава Севастополя объяснил причину громких звуков в городе Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировкой ППДО РИА «Новости»

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Громкие звуки в Севастополе обусловлены тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота в городе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — заявил он и отметил, что в городе все спокойно.

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В Севастополе находится главная база Черноморского флота. ВСУ периодически пытаются атаковать регион посредством беспилотников. Утром 12 августа в Минобороны заявили, что ВС России отбили атаку 20 украинских дронов, летевших в сторону Крымского полуострова. Как объяснили в ведомстве, 14 беспилотников сбили системы противовоздушной обороны, шесть подавили средствами РЭБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атакам ВСУ на Крым не может быть оправдания. По ее словам, ВСУ совершили «варварские действия», и Россия ответит на них должным образом.