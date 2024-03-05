Власть 05 марта 2024, 21:44 Глава Севастополя объяснил громкие звуки, которые слышат горожане Развожаев: громкие звуки в городе из-за тренировки флота по ППДО РИА «Новости»

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Громкие звуки, которые слышат жители Севастополя, это тренировка флота по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с применением стрелкового оружия и сигнальных ракет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО», — написал глава региона.

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Развожаев добавил, что в городе обстановка спокойная.

В ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крым. Они выпустили по полуострову 38 беспилотников. В результате атаки в Феодосии пострадал 10-летний ребенок, ему повредило руку. Мальчика отвезли в больницу. Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили все 38 дронов.