Глава российского региона переболел COVID-19

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал телеканалу «ЛенТВ24», что врачи выявили у него COVID-19. Болезнь прошла без осложнений на легкие. Он признался, что ранее избегал этой темы.

«Я бы на этот вопрос, наверное, не ответил бы еще вчера. Избегал этого вопроса, потому что неправду сказать я не могу и не имею права», — заявил губернатор.

Дрозденко рассказал, что во время двухнедельного карантина продолжал работать и следовал всем указаниям врачей. Глава Ленинградской области добавил, что победить болезнь ему помогла дисциплина, которую каждому необходимо иметь внутри себя.

От госпитализации после сообщения о положительном результате он отказался. 21 апреля у нескольких сотрудников администрации региона выявили COVID-19. Всех контактировавших с ними отправили на карантин, в том числе и Дрозденко. COVID-19 у него выявили на следующий день. Сейчас он вернулся к работе.

В конце апреля губернатор Ленинградской области сообщил, что от COVID-19 умерла медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. После этого Дрозденко принял решение о дополнительных финансовых гарантиях медикам. По последним данным, в регионе выявили 1500 случаев COVID-19. Скончались уже шесть человек.