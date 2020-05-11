    11 мая 2020, 13:37

    Глава российского региона переболел COVID-19

    Андрей Иванов

    Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал телеканалу «ЛенТВ24», что врачи выявили у него COVID-19. Болезнь прошла без осложнений на легкие. Он признался, что ранее избегал этой темы.
    Глава российского региона переболел COVID-19

    «Я бы на этот вопрос, наверное, не ответил бы еще вчера. Избегал этого вопроса, потому что неправду сказать я не могу и не имею права», — заявил губернатор.

    Дрозденко рассказал, что во время двухнедельного карантина продолжал работать и следовал всем указаниям врачей. Глава Ленинградской области добавил, что победить болезнь ему помогла дисциплина, которую каждому необходимо иметь внутри себя.

    От госпитализации после сообщения о положительном результате он отказался. 21 апреля у нескольких сотрудников администрации региона выявили COVID-19. Всех контактировавших с ними отправили на карантин, в том числе и Дрозденко. COVID-19 у него выявили на следующий день. Сейчас он вернулся к работе.

    В конце апреля губернатор Ленинградской области сообщил, что от COVID-19 умерла медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. После этого Дрозденко принял решение о дополнительных финансовых гарантиях медикам. По последним данным, в регионе выявили 1500 случаев COVID-19. Скончались уже шесть человек.