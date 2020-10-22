Глава российского Минздрава ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в семье

Министр здравоохранения решил уйти на самоизоляцию из-за того, что у его родственника обнаружили коронавирус. Сам Михаил Мурашко чувствует себя хорошо.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно. <…> Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства», — сообщил ТАСС помощник министра Алексей Кузнецов.

Он также добавил, что заменять Михаила Мурашко на публичных мероприятиях временно будет первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в армии ситуация с коронавирусом находится под контролем. Он отметил, что в министерстве проводят все необходимые действия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Медики постоянно проверяют состояние здоровья сотрудников и исследуют на наличие новых симптомов. Также в армии имеется необходимое количество масок.