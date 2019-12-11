Глава российского МИД предположил, что скоро «российских дипломатов будут обвинять» в приеме допинга

Так Сергей Лавров отреагировал на высказывание Адама Шиффа о встрече Лаврова с американским президентом. Политик из США заявил, что «переговоры Дональда Трампа с министром РФ — «успех российской пропаганды».

Глава российского МИД подчеркнул, что американский лидер прекрасно понимает выгоду для бизнеса и США в целом от добрых отношений с Россией. Лавров предположил, что с такой позицией Шиффа российских дипломатов скоро могут обвинить в принятии допинга, как это произошло с нашими спортсменами.

«Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны.факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, то я не исключаю, что очень скоро он, если он считает это триумфом российской дипломатии, может быть, наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребует нас привлекать к уголовному наказанию», — заявил Лавров.

Сергей Лавров также рассказал, что передал американскому президенту приглашение от Владимира Путина на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.