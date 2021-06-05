Глава Россельхознадзора опроверг новость о дефиците яиц

Дефицита пищевого яйца в России нет. С таким заявлением выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — его слова привело РИА «Новости».

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано пояснила, что изначально речь шла только о СПФ-яйце, не предназначенном для употребления людьми.

Кроме того, подведомственный Россельхознадзору «Федеральный центр охраны здоровья животных» в 2021 году запустит строительство первого отечественного предприятия по производству СПФ-яиц.

«Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости», — сказал Данкверт.

По предварительной информации, запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023-м достигнут более 100 миллионов СПФ-яиц в год.

По словам главы Россельхознадзора, для производства ветеринарных вакцин в России нужно приблизительно шесть миллионов штук СПФ-яиц в год.

«Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента», — пояснил глава ведомства.

Ранее Данкверт обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц — яиц, свободных от патогенной флоры. Они нужны для создания отдельных видов вакцин для животных, их приходится импортировать из-за рубежа.