Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничения в части регионов

Роспотребнадзор призвал усилить ограничения там, где ситуация с вирусом складывается тяжело. Например, в Хакасии, Кабардино-Балкарии, на Сахалине, в Пензенской области и Карачаево-Черкесии.

Также Анна Попова отметила, что в некоторых регионах жители очень неохотно соблюдают масочный режим. В КЧР, КБР И Пензенской области более 55% жителей не носят маски в общественном транспорте и торговых центрах.

За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев коронавируса. Этот показатель впервые приблизился к 22 тысячам. Первые пять мест по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 достались Москве (+6897), Санкт-Петербургу (+1403), Московской (+660), Нижегородской (+411) и Архангельской областям (+342).

В Подмосковье уже с 11 ноября отключат социальные карты жителей старше 65 лет. Студентов с 16 ноября переведут на дистанционное обучение.