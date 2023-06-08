Власть 08 июня 2023, 11:50 Глава Росатома заверил в хорошей защите российских АЭС от беспилотников и кибератак Глава Росатома Лихачев: российские АЭС надежно защищены от кибератак и беспилотников РИА «Новости»

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Российские атомные станции (АЭС) сейчас хорошо защищены от атак БПЛА и киберпреступников. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщил ТАСС.

По его словам, беспилотников стало больше. В том числе это касается и Запорожской атомной электростанции. Росатом вместе с Росгвардией делает все, чтобы защитить АЭС. Однако противник не прекращает предпринимать попыток вывести их из строя.

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«Кроме ежедневных попыток проникнуть беспилотниками в зону работы атомных станций, существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки», — отметил он в кулуарах Евразийского конгресса.

Лихачев добавил, что и дня не проходит без фиксации ложных сообщений о готовящихся терактах или бомбах. Росатом реагирует на каждое такое послание и принимает меры вместе с ФСБ и Росгвардией.

«Можем сказать, что сегодня наши АЭС надежно защищены независимо от того, где они находятся», — подчеркнул он.

Лихачев отметил, что сложившаяся ситуация отражается и на психике людей. Они больше года находятся под сильным давлением. Однако Росатом делает все для поддержки сотрудников станций в материальном и моральном плане.