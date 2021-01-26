Глава РФПИ предрек миру появление новых «черных лебедей»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предрек миру сложные испытания в связи с предпосылками к появлению новых «черных лебедей». Об этом он сообщил на сессии форума в Давосе.

Дмитриев с отсылкой к известной книге Нассима Талеба поделился своими ожиданиями от новых вызовов, с которыми еще только предстоит столкнуться всему миру. Глава РФПИ, в частности, не исключил новую пандемию, а также глобальный экономический спад:

«Речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатанием денег по всему миру», — предрек Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума.

Одной из главных угроз для мира по-прежнему является терроризм. Глава РФПИ убежден, что необходимо поддерживать глобальную стабильность. Препятствием на этом пути служат политическая ангажированность и разобщенность. Дмитриев считает, что преодолению этих разногласий должно способствовать международное сотрудничество, сообщило РИА Новости.

Глава РФПИ ранее сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели получит регистрацию более чем в 25 странах мира.