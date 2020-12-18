Глава Псковской области сообщил, что инфицирован коронавирусом

«Коронавирус не обошел стороной и меня. И теперь уже на личном опыте могу сказать, что эта болезнь — не самое большое удовольствие», — процитировал Ведерникова «ФедералПресс».

Губернатор посоветовал местным жителям провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Он отметил, что лучше прогуливаться в тех местах, где нет массового скопления людей.