Глава Псковской области сообщил, что инфицирован коронавирусом
Глава Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19, пишет Telegram-канал правительства региона.
«Коронавирус не обошел стороной и меня. И теперь уже на личном опыте могу сказать, что эта болезнь — не самое большое удовольствие», — процитировал Ведерникова «ФедералПресс».
Губернатор посоветовал местным жителям провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Он отметил, что лучше прогуливаться в тех местах, где нет массового скопления людей.