Глава профсоюза полиции Пашкин рассказал, что даст подключение камер ночных клубов к системе видеонаблюдения города

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает полезной инициативу по подключению камер в ночных клубах к системе видеонаблюдения города. Об этом сообщило НСН.

По его словам, это поможет раскрывать преступления, связанные с наркотиками и драками. Если такой закон примут, сотрудники ночных клубов должны будут дублировать видео с камер и какое-то время их хранить.

«Поэтому все драки, членовредительства будут зафиксированы на камеры, и можно будет выяснить зачинщика», — пояснил Пашкин.