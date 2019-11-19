Глава Петропавловска-Камчатского объявил об уходе

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко решил уволиться по собственному желанию. Он объяснил свое желание состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.

«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение», — цитирует пресс-служба мэрии Иваненко.

Он поблагодарил жителей Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и за то, что ему благодаря этой поддержке удалось реализовать. Иваненко пожелал столице Камчатского края динамичного развития и достойного будущего.

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Иваненко намерен оставить пост с 27 ноября. Его заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы.

Виталию Иваненко 42 года, он родился в Белоруссии. Переехал в Петропавловск-Камчатский в 90-е годы, окончил там лицей, педагогический институт. По первому образованию Иваненко является преподавателем истории. Позже окончил юридический факультет в Дальневосточном государственном техническом университете.

В 2012 году его избрали заместителем председателя городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа. С 2014-го он занимал различные должности в администрации. Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.