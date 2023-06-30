Власть 30 июня 2023, 12:35 Глава Петербурга высказался о возможности изъятия имущества Пригожина Глава Петербурга Беглов не увидел возможности изъять имущество бизнесмена Пригожина РИА «Новости»

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Власти Санкт-Петербурга с уважением относятся к праву собственности, поэтому не видят оснований для изъятия принадлежащего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину имущества, заявил губернатор Александр Беглов. В эфире телеканала «78» он рассказал, что разбираться в этом вопросе должны представители правоохранительных органов.

Губернатор Петербурга прокомментировал слухи о возможном изъятии собственности предпринимателя Евгений Пригожина.

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«Почему она должна быть изъята? Собственник есть собственник. Мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконное, пусть разбираются правоохранительные органы», — подчеркнул Александр Беглов.

Глава города высказался и о давнем конфликте с Пригожиным. По словам Беглова, тогда власти боролись с «грязным бизнесом», который, по его словам, пытался сделать городские органы «своими пособниками».

Ранее в Санкт-Петербурге возле здания, считающегося офисом предпринимателя, нашли автомобиль с четырьмя миллиардами рублей. Позже обнаружили еще один автомобиль — в нем находилось шесть миллиардов.