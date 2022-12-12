12 декабря 2022, 13:54
Глава Перу предложила провести досрочные выборы в стране
Президент Перу Дина Болуарте выступила с предложением провести досрочные выборы в апреле 2024 года. Об этом сообщило агентство Andina.
«Я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом республики о переносе всеобщих выборов на апрель 2024-го», — резюмировала президент.
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По данным радиостанции «Говорит Москва», члены парламента Перу приняли решение об отставке президента страны Педро Кастильо, после чего присягу на пост главы принесла Дина Болуарте.
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