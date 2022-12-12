Власть 12 декабря 2022, 13:54 Глава Перу предложила провести досрочные выборы в стране

Читать 360tv в

Президент Перу Дина Болуарте выступила с предложением провести досрочные выборы в апреле 2024 года. Об этом сообщило агентство Andina.

«Я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом республики о переносе всеобщих выборов на апрель 2024-го», — резюмировала президент.

Реклама

По данным радиостанции «Говорит Москва», члены парламента Перу приняли решение об отставке президента страны Педро Кастильо, после чего присягу на пост главы принесла Дина Болуарте.

Реклама