Глава Пенсионного фонда Максим Топилин ушел в отставку

Максим Топилин ушел в отставку с поста главы Пенсионного фонда РФ. Его сменил глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим. Об этом сообщили в правительстве.

Распоряжение о назначении Кигима новым руководителем ПФР подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Максим Топилин был назначен председателем правления Пенсионного фонда РФ 22 января 2020 года.

Кигим на протяжении восьми лет работал во главе Фонда социального страхования. О том, кого назначат новым руководителем ФСС, сообщат дополнительно.

Андрей Кигим до своего назначения в ФСС дважды избирался президентом Всероссийского союза страховщиков, возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности, а также Российский союз автостраховщиков.

Премьер-министр РФ ранее освободил от должности замминистра финансов Антона Дроздова, который руководил Пенсионным фондом с 2008 по 2020 год, когда его место занял Топилин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что за последние 30 лет в России проделан огромный путь для улучшения жизни пенсионеров.