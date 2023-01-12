Власть 12 января 2023, 11:18 Глава парламента Крыма назвал угрозы Украины взять полуостров под огневой контроль трепом Представитель Крыма Константинов счел слова Украины об огневом контроле региона трепом piqsels

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Угрозы киевского режима взять под огневой контроль Крым стоит расценивать как обычный треп. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом написало РИА «Новости».

«Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать», — сказал он.

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По его словам, угрозы говорят лишь о несостоятельности противника, ведь кто может что-то сделать, предпринимает реальные шаги. Представитель парламента Крыма спрогнозировал скорый перелом в ходе спецоперации на Украине.

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Он напомнил, что киевский режим угрожает уничтожить крымчан уже девять лет. Крым вошел в состав России весной 2014 года после госпереворота на Украине. За присоединение к РФ на референдуме проголосовало большинство жителей региона.