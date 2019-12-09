Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин написал заявление об увольнении и досрочно сложил с себя полномочия. Теперь отставку должен утвердить городской совет.
Микроавтобус и грузовик столкнулись в Оренбуржье. Есть погибшиеПодробнее
Как сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации, Кулагин подписал заявление 7 декабря, а 9 числа ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы города назначили его первого заместителя Владимира Ильиных.
Отставку оренбургского главы 24 декабря должен утвердить городской совет. По информации администрации, Кулагин решил сложить полномочия из-за перехода на другую работу.
Дмитрий Кулагин занял пост главы Оренбурга 20 декабря 2018 года. Перед этим он работал на должности заместителя премьер-министра Оренбургской области.
Избрание нового главы города должно пройти уже после празднования Нового года.