Глава ОП Крыма поддержал «передвижение» морской границы с Украиной при одном условии

Переговоры с Украиной по «передвижению» морской границы с РФ приведут к «сепсису» Подробнее

Председатель Общественной палаты Крыма объяснил, что Украина хочет установить границу, опираясь на данные до 2014-го года, чтобы «Крым и все остальное считалось украинским». Однако современные реалии таковы, что Крым — российский. Украинская сторона может не надеяться, что процесс пройдет в одностороннем порядке. Если переговоры между странами приведут к успеху, то неприятностей не возникнет, и установленные границы поспособствует нормальному судоходству.

«Установление границ и все вещи, которые с советских времен длятся, и ничего не меняется — надо уже в этом поставить точку. Только делать это нужно с учетом тех территориальных и политических реалий, которые сложились в настоящее время», — заявил Иоффе, объяснив, что это позволит избежать провокаций с украинской стороны.

Он отметил, что процесс может пройти мирно, если проводить переговоры в двустороннем формате с соблюдением интересов обоих государств.

Ранее начальник украинской «Госгидрографии» Александр Щипцов предложил провести «принудительные» переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией. Он предложил создать для этого международную комиссию на основании Конвенции ООН по морскому праву. При этом на карте, которую ведомство представило, видно, что украинская сторона добивается признать украинской территорией часть Керченского пролива, примыкающую к Крыму.