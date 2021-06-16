Глава Объединения потребителей раскритиковала предложенные ограничения для сетевых магазинов

Председатель Объединения потребителей России Наталия Старостина не поддержала идею ограничений для сетевых магазинов. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил закрывать крупные магазины на ночь и на выходные.

«Проще запрещать, чем что-то развивать», — прокомментировала Старостина.

Она считает, что лучше вместо этого оказывать поддержку местным производителям, обязав магазины продавать их товары. Также можно предоставлять предпринимателям помещения в аренду по низкой цене и частично освобождать от налогов.