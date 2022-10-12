Глава ОАЭ выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Украины | 360°

Власть 12 октября 2022, 02:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Глава ОАЭ выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Украины Президент ОАЭ бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ готова стать посредником между Россией и Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить посредником между РФ и Украиной.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на информационное агентство ВАМ, российский лидер ответил, что «российская сторона ценит предпринятые ОАЭ усилия». Глава Эмиратов также проинформировал Путина «о позиции украинской стороны по ряду вопросов».

Реклама

Президент России подробно рассказал коллеге о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности в данном контексте. Кроме того, политики выразили удовлетворение состоянием и прогрессом, которые наблюдаются в отношениях между РФ и ОАЭ.

Реклама

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге. Это была первая встреча глав двух стран после избрания Аль Нахайяна президентом в мае текущего года.

0 0 0 0 0 0