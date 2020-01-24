Глава Новосибирска предложил ввести прямые выборы мэров

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил свою поправку в Конституцию. Он хочет, чтобы в городах-миллионниках проводили прямые выборы мэров.

Он отметил, что сейчас одна из главных тем — внесение поправок в Конституцию страны. По словам новосибирского мэра, он поддерживает сформулированные поправки. При этом Локоть напомнил слова Путина о том, что «полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены».

«В связи с этим я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ», — цитирует мэра его пресс-служба.

Такие выборы он предложил закрепить в Конституции и ввести в 15 городах-миллионниках, в число которых входит и Новосибирск.

«Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», — заключил Локоть.

Сейчас почти все крупные города выбирают своих глав с помощью конкурса. Новосибирск остался одним из немногих городов, где еще действует прямой порядок.

20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию. все изменения будут вынесены на всенародное голосование. Как рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, поправки могут принять в весеннюю сессию.