Глава МВД заявил, что в деле Ефремова восторжествовала истина

В деле об аварии с Михаилом Ефремовым восторжествовала истина. В этом уверен глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Я себя поймал на мысли, что наше население видит, как тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей», — заявил Колокольцев в эфире канала «Россия-1».

Глава МВД пояснил, что следователям и полиции нужно много трудиться, пройти «муки и ад», чтобы доказать вину водителей, подобных Ефремову. По его словам, при расследовании стражам порядка пришлось выслушать множество различных «эпитетов» со стороны общественности, адвокатов и журналистов, но истина все равно восторжествовала. Колокольцев уверен, что иначе и быть не могло.

«Здесь нужно принципиально ко всем относиться одинаково», — заметил Колокольцев.

Мосгорсуд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам исправительной колонии. Затем срок сократили на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. 6 ноября Ефремова уже отправили в колонию. Он будет отбывать наказание с исправительном учреждении Белгородской области.