Глава МВД пожаловался на дефицит сотрудников

Сотрудники полиции в прошлом году выполняли свою работу в условиях повышенных нагрузок. Это связано с тем, что в штате ведомства остаются незакрытыми 70 тысяч вакансий. С таким заявлением на коллегии МВД выступил глава ведомства Владимир Колокольцев. «360» вел прямую трансляцию заседания.

Он отметил, что, несмотря на некомплект состава, все задачи, стоящие перед сотрудниками внутренних органов, выполнены.

«Поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных в том числе со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тысяч человек», — рассказал министр.

Колокольцев отметил, что о качестве работы органов внутренних дел свидетельствуют данные проведенных социологических опросов. По итогам прошлого года выросли доверие граждан к сотрудникам полиции, уверенность россиян в собственной безопасности и оценка принимаемых силовиками мер по борьбе с преступлениями.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на коллегии МВД заявил, что жители страны ждут еще большей эффективности от органов власти, включая Министерство внутренних дел. Он призвал правоохранителей пресекать распространение идей национализма и ксенофобии и усилить борьбу с экстремизмом.