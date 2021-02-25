Глава МВД поздравил получивших звания генералов полицейских

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил глав подразделений ведомства с присвоением генеральских званий. Соответствующий указ в преддверии Дня защитника Отечества подписал президент РФ Владимир Путин.

К коллегам Колокольцев обратился в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

«Принятое главой государства решение является не только признанием профессиональных заслуг, <…> но и оценкой повседневного, напряженного труда вверенных коллективов», — сказал он.

Министр подчеркнул, что авторитет руководителя определяется «его компетентностью, умением эффективно управлять личным составом, на должном уровне поддерживать дисциплину и законность». Получивших заслуженные звания Колокольцев назвал проявившими указанные качества в полной мере.

«Уверен, вы и впредь будете подходить к делу принципиально, с максимальной ответственностью», — отметил министр, поблагодарив коллег за умелую организаторскую работу и высокие личностные качества при решении оперативных задач в сложной обстановке.