Глава Мосгорсуда ушла в отставку после 20 лет работы

Ольга Егорова, возглавляющая Московский городской суд последние 20 лет, подала заявление об отставке. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года … подлежит рассмотрению 22 сентября», — говорится в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

На эту должность рекомендовали председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына. Он работает судьей 27 лет. При этом Птицын заручился поддержкой Верховного суда и Совета судей.

Председателя Мосгорсуда назначает президент России при положительном заключении ВККС и по представлению председателя Верховного суда РФ.

Глава суда отвечает за организацию работы органа, созывает президиум, является его председателем, распределяет обязанности судей, устанавливает правила внутреннего распорядка, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК объяснили, что кадровые перестановки связаны с тем, что срок Егоровой на этой должности подошел к концу. В этом году она отметила 65-летний юбилей.