Глава Мосгорсуда ушла в отставку после 20 лет работы
«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года … подлежит рассмотрению 22 сентября», — говорится в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».
На эту должность рекомендовали председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына. Он работает судьей 27 лет. При этом Птицын заручился поддержкой Верховного суда и Совета судей.
Председателя Мосгорсуда назначает президент России при положительном заключении ВККС и по представлению председателя Верховного суда РФ.
Глава суда отвечает за организацию работы органа, созывает президиум, является его председателем, распределяет обязанности судей, устанавливает правила внутреннего распорядка, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов.
В пресс-службе Мосгорсуда РБК объяснили, что кадровые перестановки связаны с тем, что срок Егоровой на этой должности подошел к концу. В этом году она отметила 65-летний юбилей.