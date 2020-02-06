    06 февраля 2020, 08:28

    Глава минздрава Приморья написал заявление на увольнение

    Дарья Бунякова

    Министр здравоохранения Приморья решил покинуть свою должность. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Виктор Фисенко проработал чуть больше года.
    Глава минздрава Приморья написал заявление на увольнение

    «Заместитель председателя правительства Приморского края — министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко написал заявление об увольнении с 10 февраля по собственному желанию», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы краевого правительства.

    В кабмине добавили, что причиной такого решения стал переход министра на другую работу. Куда именно уходит Фисенко, пообещали сообщить позже.

    Фисенко стал главой приморского департамента здравоохранения в январе 2019 года. До этого он работал на разных должностях в Федеральной службе по надзору в здравоохранении.

    Уход министра происходит на фоне борьбы с распространением коронавируса в России. Власти 30 января объявили о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке. Сама эпидемия инфекции началась в конце 2019 года в Ухане, но позже появились первые случаи заражения в других странах.

    Сейчас заболевших насчитывается более 28 тысяч человек, к летальному исходу привело инфицирование 564 пациентов. Главное о коронавирусе на 6 февраля можно прочитать в материале «360».