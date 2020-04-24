Глава Минздрава Приамурья ушла в отставку после критики Мантурова

«Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области. <…> С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева (ранее первый заместитель министра здравоохранения региона)» — прокомментировали в местном парламенте.

22 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обрушился с критикой на властей Приамурья, Алтая и Тувы. Во время видеоконференции он заявил, что регионы не изъявили желание на поставку средств индивидуальной защиты во время эпидемии. Об этом сообщал РБК. Позже глава Амурской области рассказал РИА «Новости», что маски регион закупает в граничащем с областью Китае.

Согласно официальной информации, в Амурской области насчитывается 28 случаев заражения.

Ранее в отставку отправили правительство Камчатского края. Правда, власти не связали это с пандемией. Также президент принял отставку губернатора республики Коми.