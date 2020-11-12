Глава Минздрава Иркутской области подала в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева написала заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили в областном правительстве и сама чиновница.

«Вчера написала заявление на увольнение по состоянию здоровья», — рассказала она. Ее процитировал портал «Тайга. Инфо».

Как написало издание «ФедералПресс», обязанности главы регионального Минздрава временно будет исполнять заместитель Ледяевой — Анна Данилова. СМИ считают, что на самом деле решение об отставке могло быть принято из-за скандала с участием сына чиновницы.

По данным «ФедералПресс», в середине октября следователи задержали родственника Ледяевой. Его заподозрили в мошенничестве при госзакупках медицинских масок. СК считает, что сын Ледяевой продал в подведомственные его матери медучреждения некачественные товары. При этом цены оказались завышены. Предварительный ущерб оценили в 40 миллионов рублей.

«МК» написал, что с 16 октября Ледяева взяла больничный. Потом ее отстранили от работы на время проверки по делу, связанному с ее сыном. Обязанности главы ведомства исполняла Анна Данилова, а затем первый замминистра Елена Голенецкая.

Недавно еще одна громкая отставка произошла в Сибири. С должности сняли главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову. Такое решение власти приняли из-за трудностей с госпитализацией жителей региона, заразившихся коронавирусом.