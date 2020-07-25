Глава Минздрава Хакасии подал в отставку

Заявление об отставке написал министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш. Такое решение он принял на фоне претензий, появившихся из-за выплат врачам.

«Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске», — заявили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

При этом в пресс-службе не уточнили, что именно стало причиной подачи в отставку главы Минздрава Хакасии. Подписал ли заявление глава региона, пока не известно.

Президент Владимир Путин поручил сделать выплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом. В конце апреля стало известно, что Минздрав Хакасии не перечислил выплаты врачам за март и апрель. Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией. Региональная прокуратура провела проверку, после чего глава республики Валентин Коновалов получил представление. В итоге все медики получили положенные деньги только в середине мая.

Владимир Костюш стал главой Минздрава Хакасии в 2017 году. Перед этим он работал руководителем Республиканской клинической больницы. Кроме того, Костюш избирался в Верховный совет Хакасии.