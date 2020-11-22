Глава Минвостокразвития вылетел в Приморье устранять последствия непогоды

Совещание пройдет во Владивостоке 23 ноября.

Чекунков полетел в Приморье по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. В рабочую группу по оказанию помощи также вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать работу будет Минвостокразвития.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае пошел дождь, который вскоре превратился в снег и ледяной дождь. Из-за непогоды оборвались линии электропередачи, попадали деревья и конструкции на юге региона. Без электроснабжения остались более 180 тысяч местных жителей в 73 населенных пунктах. После отключения электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома. Из-за циклона многие районы города остались без сотовой связи, нарушилось движение общественного и личного транспорта, не ходят автобусы и не вылетают самолеты.

Режим ЧС регионального уровня введен в Приморье 20 ноября. Во Владивостоке развернули полевые кухни с горячим питанием. Также работает пункт временного размещения для горожан, которые остались без тепла и света.

По данным Минэнерго, сейчас без электроснабжения остается часть потребителей в 39 населенных пунктах, во Владивостоке и Артеме — около 111 400 человек.

Во Владивостоке еще как минимум три дня будут восстанавливать энергоснабжение.